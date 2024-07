Al-Hilal, proposta da record per Osimhen: l'agente è atteso a Dimaro

vedi letture

Ultime sul futuro di Victor Osimhen sul quotidiano Repubblica oggi in edicola:

Ultime sul futuro di Victor Osimhen sul quotidiano Repubblica oggi in edicola: “Il suo destino si compirà nei prossimi giorni e nel quartier generale dello Sporthotel Rosatti è attesa la visita del procuratore Roberto Calenda, che porterà a De Laurentiis una relazione sulle offerte ricevute. In pole position c'è sempre il Paris Saint Germain, speranzoso però di ottenere uno sconto sul prezzo (130 milioni) della clausola. Gli sceicchi dell'Al-Hilal non baderebbero invece a spese e stanno cercando di spazzare via con una proposta record le ritrosie del bomber per il trasferimento in Arabia. Osimhen dovrà prendere a breve una decisione”.