Albinoleffe, occhi su un talento del Napoli: piace il 2004 Giannini

Linea verde per l'Albinoleffe sul mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, i seriani hanno messo nel mirino il classe 2004 Enrico Giannini, di proprietà del Napoli (con i partenopei ha disputato 54 gare in Primavera e 6 in Youth League) e lo scorso anno protagonista in Serie D con la maglia del Casarano. Per Giannini 34 presenze in campionato e una nei playoff con i pugliesi, con due gol e altrettanti assist all'attivo.