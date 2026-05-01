Alisson Santos, il Napoli lo riscatta dallo Sporting: operazione da 20 milioni

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È ormai ufficioso: il club azzurro eserciterà l'opzione d'acquisto sull'ala brasiliana arrivata a gennaio. Insieme a Malen, uno dei migliori colpi invernali

Non ci sono più dubbi: Alisson Santos resterà al Napoli. Il club partenopeo ha deciso di esercitare l'opzione d'acquisto sull'ala brasiliana arrivata dallo Sporting Lisbona nel mercato di gennaio, convinto dal rendimento mostrato nella seconda parte di stagione. A confermarlo è Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato di Sky Sport, che ha delineato con chiarezza i dettagli economici dell'operazione.

Di Marzio su Alisson Santos Napoli: "Ha dimostrato di essere un giocatore da Serie A e da Napoli"

Di Marzio ha spiegato le ragioni che hanno convinto il Napoli a puntare definitivamente su Alisson Santos, sottolineandone le caratteristiche che lo rendono adatto al sistema tattico di Antonio Conte. Non è mai semplice per un calciatore straniero arrivare a gennaio e integrarsi immediatamente in un sistema di gioco così specifico e fisicamente esigente come quello del tecnico salentino, dove gli esterni sono chiamati a un lavoro difensivo consistente oltre che offensivo.

Alisson Santos miglior acquisto di gennaio in Serie A: Di Marzio lo paragona a Malen della Roma

Di Marzio ha chiuso il suo giudizio su Alisson Santos con una valutazione di mercato che pesa: dopo Donyell Malen alla Roma, l'arrivo del brasiliano al Napoli è stato l'operazione di gennaio più riuscita in Serie A per rapporto qualità-prezzo. Un riconoscimento che rafforza la scelta del club azzurro di investire 20 milioni complessivi per assicurarsi definitivamente un giocatore che, in pochi mesi, ha già convinto tutti.