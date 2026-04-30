Lindstrom, flop anche al Wolfsburg: tornerà al Napoli, poi altro prestito?

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Chi pensava che il ritorno in Germania fosse la mossa giusta per rilanciarlo, è rimasto seccamente smentito dai fatti.

Jesper Lindstrom rischia seriamente di perdersi in una selva di prestiti. Chi pensava che il ritorno in Germania, nel campionato che più di qualunque altro l'ha messo in vetrina, fosse la mossa giusta per rilanciarlo è rimasto seccamente smentito dai fatti. Dalla casella zero gol. L'esterno danese in un Wolfsburg a un passo dalla retrocessione in Zweite fin qui ha fatto poco o nulla: un problema agli adduttori ha condizionato la prima parte di stagione, poi dodici perdibili presenze complessive. Solo in una manciata di partite è partito dall'inizio e in nessuna ha lasciato traccia.

Lindstrom la scorsa estate s'è trasferito dal Napoli al Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto. Dopo la cessione a titolo temporaneo all'Everton per 2,5 milioni di euro con acquisto del cartellino fissato e non esercitato a 22,5 milioni, ecco il passaggio nel club della Volkswagen per 1.5 milioni più diritto di riscatto a 16. Come e più di un anno fa, però, per il calciatore danese non ci saranno possibilità di un trasferimento a titolo definitivo e quindi in estate - forte di altri due anni di contratto - tornerà al Napoli.

Il Napoli l'ha acquistato dall'Eintracht Francoforte nell'estate 2023 per 25 milioni di euro salvo poi bocciarlo già nel corso della sua prima annata. Nella stagione post terzo Scudetto, in un'annata che culminò col decimo posto. Fu l'acquisto più costoso di quella sessione di calciomercato, il prescelto per sostituire Hirving Lozano. Un acquisto da 29 presenze e zero gol che con l'arrivo di Conte non è mai rientrato nei piani del club. Nelle ultime due estati Giovanni Manna ha provato a gestire la sua situazione e ha racimolato quattro milioni di euro dai prestiti. Siamo ancora lontani dai soldi investiti quasi tre anni fa, ma una nuova cessione a titolo temporaneo sembra oggi l'unica soluzione per piazzarlo nuovamente la prossima estate. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.