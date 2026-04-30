Beukema, rendimento al di sotto delle aspettative! Tmw: “Basta per la permanenza?”

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Sam Beukema è arrivato al Napoli nell’estate 2025 per una cifra importante: 31 milioni di euro, che ne fanno il quarto acquisto più costoso

Sam Beukema è arrivato al Napoli nell’estate 2025 per una cifra importante: 31 milioni di euro, che ne fanno il quarto acquisto più costoso della sessione di calciomercato. Finora, però, il rendimento del difensore olandese non ha rispettato pienamente le aspettative, scrive Tmw. In stagione ha collezionato 22 presenze in campionato e 30 complessive, mettendo a segno anche due reti.

Futuro da valutare

Nonostante i numeri complessivi, sono soltanto quindici le apparizioni da titolare. A incidere ci sono stati alcuni problemi fisici e, soprattutto, prestazioni che non hanno convinto del tutto Antonio Conte. Resta ora da capire se quanto mostrato basterà per garantirgli la permanenza anche nella prossima stagione. In ogni caso, l’annata potrebbe essere letta come un periodo di ambientamento, sebbene Beukema sia ormai in Italia da tre stagioni.