Juan Jesus in partenza? Nessuna trattativa per il rinnovo, la situazione

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L'esperienza del difensore brasiliano in azzurro si avvia verso la conclusione naturale. Il Napoli ha deciso di non rinnovare.

Si avvicina la fine dell'avventura di Juan Jesus al Napoli. Il difensore brasiliano ha il contratto in scadenza a giugno e, stando a quanto riporta Repubblica, il club partenopeo ha deciso di non rinnovare l'accordo. Una scelta di campo precisa: il Napoli intende ringiovanire il reparto difensivo e puntare su profili più adatti alle esigenze future del progetto tecnico. Per Juan Jesus, dopo anni in azzurro, si potrebbe così chiudere un capitolo importante della sua carriera.

Juan Jesus voleva restare al Napoli: il brasiliano sperava nel rinnovo, ma il club ha detto no

La decisione del Napoli non coincide con i desideri del diretto interessato. Juan Jesus avrebbe voluto restare, convinto di poter dare ancora un contributo alla causa azzurra per almeno un'altra stagione. Ma il club ha scelto una direzione diversa, orientandosi verso il rinnovamento generazionale del reparto difensivo. Una notizia con cui il brasiliano ha dovuto fare i conti, e che lo ha spinto ad avviare in anticipo le riflessioni sul suo prossimo futuro professionale.

Juan Jesus cerca squadra: incontro con l'agente, nessuna trattativa col Napoli. Si guarda intorno

Il processo di separazione è già avviato. Secondo Repubblica, Juan Jesus ha incontrato il suo agente giovedì sera per discutere del proprio futuro, prima ancora che emergesse l'episodio dell'assenza a Castel Volturno. Con il Napoli non esistono trattative in corso per un prolungamento, il che rende inevitabile la ricerca di una nuova sistemazione. Il brasiliano ha già cominciato a guardarsi intorno, valutando le opportunità disponibili sul mercato per costruire il prossimo capitolo della sua carriera.