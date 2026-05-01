Mainoo, niente Serie A: il Napoli ci ha provato, ma per lo United ora è incedibile

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Il giovane centrocampista, prodotto dell’academy dei Red Devils, ha infatti rinnovato il proprio contratto fino a giugno 2031

Il futuro di Kobbie Mainoo resta saldamente legato al Manchester United. Il giovane centrocampista, prodotto dell’academy dei Red Devils, ha infatti rinnovato il proprio contratto fino a giugno 2031, chiudendo di fatto le porte a un possibile approdo in Serie A, nonostante gli interessamenti registrati negli ultimi mesi. Tra i club italiani più attivi c’era stato il Napoli, che a gennaio aveva provato a inserirsi con decisione per rinforzare il centrocampo in ottica presente e futura. In precedenza anche la Roma aveva monitorato il giocatore, senza però mai affondare realmente il colpo. Entrambe le società si sono poi dovute confrontare con una nuova realtà, legata alla crescita del calciatore e al suo ruolo sempre più centrale nello United.

La svolta con il cambio in panchina

Il punto di svolta per Mainoo è arrivato a metà gennaio, nel pieno della sessione invernale di mercato, quando il club inglese ha deciso di esonerare Ruben Amorim. Fino a quel momento, il centrocampista aveva collezionato 11 spezzoni in 20 partite, senza riuscire a incidere in maniera significativa. Con l’arrivo di Michael Carrick, però, la situazione è cambiata radicalmente: già dalla prima partita, il 17 gennaio, Mainoo è stato schierato titolare. Da quel momento ha collezionato 12 presenze dal primo minuto su 13 gare (saltandone una per un problema fisico), diventando di fatto un punto fermo della squadra e venendo sostituito una sola volta. Prestazioni che ne hanno consolidato lo status e rafforzato la decisione del Manchester United di non privarsene durante il mercato invernale.