Sky, Di Marzio: “Alisson sarà riscattato! Dopo Malen, è stato il colpo migliore sul mercato”

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Impatto immediato e decisivo per Alisson Santos, esterno brasiliano arrivato a gennaio dallo Sporting Lisbona con la formula del prestito oneroso.

Impatto immediato e decisivo per Alisson Santos, esterno brasiliano arrivato a gennaio dallo Sporting Lisbona con la formula del prestito oneroso. Le sue prestazioni hanno convinto il Napoli, che avrebbe già deciso di esercitare il diritto di riscatto al termine della stagione. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Fantacalcio.it, sottolineando l’impatto più che positivo del giocatore nel campionato italiano.

Alisson-Napoli, che impatto

Entrando nel dettaglio dell’affare, Di Marzio ha spiegato: “Il Napoli lo riscatterà. La cifra del prestito era già abbastanza alta, intorno ai 3,5 milioni, e poi c’era un’opzione fissata a 16,5. È un’operazione totale di 20 milioni di euro. Alisson ha dimostrato di essere un giocatore da Serie A e da Napoli, di avere grandi qualità, doti tecniche e soprattutto grande spirito di adattabilità. Non è mai facile per un giocatore straniero arrivare a gennaio, riuscire ad imporsi subito in un sistema di gioco anche molto particolare come quello di Antonio Conte. Gli esterni devono fare un lavoro importante in fase difensiva e lui è stato molto bravo a farsi trovare pronto e a sfruttare ogni opportunità. Dopo Malen alla Roma, è stata sicuramente l’operazione più vincente per il rapporto qualità-prezzo".