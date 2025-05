Allegri-Milan, Tmw: accelerata rossonera, cresce la fiducia nonostante Napoli e Inter

Il Milan sta accelerando per chiudere un accordo con Massimiliano Allegri, individuato come prima scelta per la panchina dopo il rinnovo di Italiano con il Bologna. La dirigenza, con l’ad Furlani e il ds Tare in prima linea, ha presentato un’offerta da 5 milioni a stagione per due anni con opzione per il terzo. I contatti con l’allenatore sono intensi e costanti, ma Allegri ha chiesto 48 ore per prendere una decisione definitiva. Il club rossonero vuole evitare attese e punta a trovare l’intesa entro breve tempo.

Sull’allenatore toscano ci sono anche l’interesse del Napoli, in caso di fumata nera con Conte, e un contatto diretto con l’Inter, che lo considera per un eventuale post-Inzaghi. Nonostante la concorrenza, in casa Milan cresce la fiducia per un esito positivo della trattativa. La proposta rossonera viene vista come un progetto solido, capace di riportare Allegri a Milano dieci anni dopo il suo addio. Il tecnico riflette sulle opzioni a disposizione, ma il Milan resta in pole. Una decisione definitiva è attesa a breve. A riportarlo è Tuttomercatoweb.