Ambrosino conteso da tre club, Mediaset: rilancio Cremonese, l'offerta al Napoli

Giuseppe Ambrosino, attaccante 2003 di proprietà del Napoli, è rientrato alla base dopo una buona stagione passata in prestiito al Frosinone. Il futuro del centravanti non sarà in azzurro, con il club di De Laurentiis che cerca di piazzarlo al miglior offerente. Le richieste non mancano sia all'estero, Celtic Glasgow, che in Italia, Cagliari e Cremonese.

Le ultime sul futuro di Ambrosino le ha riferite sul proprio account X, Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato Mediaset: "Il Celtic insiste con l'entourage del giocatore, ma ad oggi resta la distanza con il Napoli. In mattinata nuovo rilancio della Cremonese. Offerti 3 milioni di euro, con percentuale sulla futura rivendita. Il Cagliari resta vigile per un prestito".