Anche il Chelsea molla Osimhen? Dall'Inghilterra: "Contatti continui per David"

Jonathan David, attaccante del Lille, è stato spesso accostato al Napoli negli ultimi mesi, anche se dall'arrivo di Antonio Conte se n'è parlato meno. Adesso la pista che porta al giocatore canadese potrebbe sfumare definitivamente, poiché c'è il Chelsea che sta bussando forte alla sua porta. In più un'eventuale buona riuscita della trattativa chiuderebbe un'altra strada alla cessione di Victor Osimhen, essendo i Blues tra i pochi club che potrebbero pagare la sua clausola.

David Ornstein, corrispondente de The Athletic e massimo esperto del mercato inglese ne ha parlato con un tweet sul suo profilo X: "Il Chelsea mantiene i contatti con i rappresentanti dell'attaccante del Lille Jonathan David su un potenziale trasferimento estivo. Il 24enne è in alto tra le diverse opzioni del Chelsea, in più ha il contratto in scadenza nel 2025, quindi la commissione probabilmente sarà ragionevole. Ancora nessun approccio al Lille ma ci sono buone relazioni tra i club".

