Ufficiale Arabia, mercato chiuso: serve deroga per il ritorno di Saint-Maximin all'Al-Ahli

Si è concluso alle 22 di questa sera, ora italiana, il mercato in entrata in Arabia Saudita. Notizia, questa, che interessa anche il Napoli dato che il nuovo obiettivo per l’attacco, Saint-Maximin, sarebbe dovuto rientrare entro questa sera all’Al Ahli dal prestito al Fenerbahçe. A questo punto servirà una deroga per poter concludere l’operazione domani. Il rientro in Arabia è un passaggio fondamentale prima del suo trasferimento in prestito oneroso al Napoli.

Ecco quanto scriveva Gianluca Di Marzio sul suo sito: "Il nome in pole è quello di Saint-Maximin. Per il francese c’è l’ok di Antonio Conte e ora il Napoli deve lavorare per risolvere alcuni passaggi burocratici. Si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo. Saint-Maximin è in prestito al Fenerbahce e dovrebbe risolvere il proprio rapporto con il club turco per fare ritorno all’Al Ahli entro mezzanotte (quando chiuderà il mercato arabo). Così facendo, nella giornata di sabato 1 febbraio l’Al Ahli potrebbe far uscire regolarmente il giocatore direzione Napoli. Qualora non si riuscisse a fare tutto entro mezzanotte, i club proveranno a farla comunque domani con una deroga essendo un rientro da un prestito e non un acquisto a titolo definitivo".