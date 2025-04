Milinkovic-Savic accostato al Napoli, Cairo: "Non è arrivata ancora nessuna offerta”

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, sta disputando una stagione di livello assoluto, motivo per cui ha attirato su di sé l'attenzione del Napoli, ma anche Manchester United, Manchester City e Chelsea lo seguono e hanno effettuato dei sondaggi. Urbano Cairo, presidente del Torino, ha ribadito e puntualizzato ancora una volta però, in occasione della presentazione del Giro d'Italia, che non ci siano discorsi avviati per la sua cessione, come si legge su La Stampa: "Ha fatto un grande campionato ed è normale che riceva diverse attenzioni, ma ancora non è arrivata nessuna offerta".

Il numero uno dei granata ha parlato pure della stagione: "Direi che quest'anno siamo al decimo posto, il che non è niente male alla luce soprattutto dell’infortunio di Zapata, che certamente ci ha tolto un giocatore importante per quello che faceva, ma anche per la sua capacità di essere collante per la squadra. Se l’Inter avesse perso Lautaro o Thuram per tutta la stagione avrebbe fatto cose diverse. Non dimentichiamoci poi che abbiamo rafforzato la squadra a gennaio e ora siamo qui nelle ultime quattro giornate a fare il massimo possibile".

Invece sulla prossima non si è esposto: "Io ho imparato che darsi obiettivi non è una cosa positiva, meglio fare le cose a fari spenti, con innesti giusti e poi in tutte le squadre ci sono ricambi di giocatori che vengono venduti e comprati, l’importante è trovare i giocatori giusti per rafforzare la squadra".