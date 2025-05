Cds svela richieste di Conte per restare: ADL replica con la cifra-mercato

C'è grande attesa per conoscere il futuro della panchina del Napoli e dunque il futuro di Conte che, scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola in un focus sul suo destino e sul prossimo incontro con De Laurentiis, ha la legittima esigenza di allenare un gruppo all’altezza di competere ad alti livelli sia in campionato sia in Champions e chiede garanzie in tal senso.

"De Laurentiis, dal canto suo, è pronto a mettere sul tavolo il tesoro fondato sulla cessione di Kvara al Psg - 70 milioni -, sul ricavato della prossima cessione di Osimhen - 75 milioni - ed eventualmente sui proventi di altre storie di mercato (in uscita) da definire. Dagli eventuali riscatti dei giocatori in prestito a eventuali partenze. Il mercato estivo 2024, senza Champions, è stato straordinario: Adl ha investito 150 milioni soltanto in cartellini e soprattutto ha assecondato esigenze dell’allenatore e strategie del ds".