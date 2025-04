Mittelstadt a Napoli con la maglia di Diego. E spunta il follow di Di Lorenzo

Maximilian Mittelstadt, terzino sinistro classe '97 dello Stoccarda e della nazionale tedesca, è stato a Napoli per diversi giorni con la moglie Lea Prinz. La coppia domenica era anche al Maradona per la sfida al Torino. Spuntano altre curiosità relative al giocatore che rafforzano il sospetto che possa esserci più di un indizio di mercato. Il terzino, infatti, sui social segue il Napoli e anche Di Lorenzo. Il capitano azzurro ricambia il follow.

"Amore infinito" ha scritto la sua dolce metà in un altro post con decine e decine di foto del loro soggiorno in città con amici tra pizza, caffè, babà e un giro in centro. I due sembrano essersi letteralmente innamorati di Napoli e non hanno fatto nulla per nasconderlo. I tifosi azzurri intanto sono curiosi di sapere se la visita italiana possa avere anche significati di mercato.