As - Olivera nel mirino dell'Atletico Madrid: prezzo elevato ma più accessibile di altri obiettivi

Con la stagione quasi conclusa, l’Atletico Madrid sta pianificando il mercato estivo con l’obiettivo di rafforzare la rosa, in particolare sulla fascia sinistra, un reparto problematico durante l’anno. Tra i nomi principali segnalati da Simeone e Bucero ci sono Cuti Romero, Álex Baena e soprattutto Mathias Olivera, terzino del Napoli autore di una stagione eccellente sotto la guida di Antonio Conte. L’uruguaiano, già noto nella Liga per la sua esperienza al Getafe, è ritenuto ideale per la sua versatilità e rendimento costante.

Il Napoli ha recentemente rinnovato Olivera fino al 2030, ma il presidente De Laurentiis potrebbe valutare offerte superiori ai 30 milioni di euro. Un prezzo elevato ma più accessibile rispetto ad altri obiettivi come Carreras o Gutiérrez. L’Atlético, infatti, si prepara a una rivoluzione in difesa: Witsel, Azpilicueta e Lenglet lasceranno, e l’attuale parco terzini non ha convinto. Per questo Simeone chiede rinforzi immediati e affidabili per tornare competitivo su tutti i fronti. A riportarlo è il quotidiano spagnolo As.