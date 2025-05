Ufficiale "Grazie di tutto", David saluta il Lille e annuncia l'addio. Napoli in pressing

"È ora di salutarvi". Jonathan David, obiettivo di mercato del Napoli, annuncia sui suoi canali social l'addio al Lille dopo cinque stagioni. Non una novità, lo aveva già dichiarato in passato ma ora si è passato agli annunci di rito. Il giocatore saluterà il pubblico sabato sera allo stadio Pierre-Mauroy, quando la squadra francese ospiterà il Reims, in occasione della 34esima e ultima giornata di Ligue 1. Il Napoli è in trattativa per ingaggiarlo da svincolato.

Il canadese sui social ha pubblicato un video toccante dei suoi momenti più belli in Francia e ha scritto: "Ho trascorso cinque stagioni meravigliose qui. Spero che con i miei gol e le mie esultanze, sia riuscito a portarvi gioia, soprattutto il titolo di campione di Francia (nel 2021) e il Trofeo dei Campioni (sempre nel 2021)".