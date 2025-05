Duello di mercato Napoli-Juve: nel mirino un terzino sinistro del Girona

La Juventus torna a monitorare con interesse Miguel Gutierrez, terzino sinistro del Girona, già seguito a gennaio come possibile sostituto di Cambiaso in caso di trasferimento al Manchester City. L’operazione allora non si concretizzò, ma secondo Tuttosport il nome di Gutierrez potrebbe tornare attuale in vista del mercato estivo.

Il direttore tecnico bianconero Giuntoli continua a seguirlo da vicino e potrebbe inserire nella trattativa Arthur, attualmente in prestito al Girona. Sul giocatore classe 2001 c'è anche l’interesse del Napoli, con il ds Manna, ex collaboratore di Giuntoli, pronto a sfidare la Juventus.