Folorunsho ed un riscatto in bilico: non ha ancora convinto la Fiorentina

Michael Folorunsho ed un riscatto in bilico da parte della Fiorentina. Il centrocampista, arrivato in viola a gennaio dal Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto, non ha ancora convinto del tutto la società viola. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Se Yacine Adli sembra destinato a tornare al Milan dopo il prestito di questa stagione, Michael Folorunsho (di proprietà del Napoli) rimane in bilico.

Probabile, invece, il riscatto di Danilo Cataldi dalla Lazio per 4 milioni di euro, così come quello di Nicolò Fagioli dalla Juventus. Quest'ultimo sarebbe un obbligo in caso di Europa, ma ad oggi la squadra di mister Palladino non ha alcuna certezza in tal senso. Infine, Andrea Colpani: il riscatto di El Flaco dal Monza costa 12 milioni di euro, decisamente troppi".