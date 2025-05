Tmw - Conte allettato dal ritorno alla Juve: ADL ha già sondato Allegri

L'allenatore del Napoli Antonio Conte è allettato dalla possibilità di tornare alla Juventus. Non è un mistero. E c'è chi nella dirigenza, come Giorgio Chiellini, da tempo lo indica come allenatore ideale per rifare della Juventus una squadra immediatamente vincente. Lo scrive Raimondo De Magistris in un ampio focus di Tmw dedicato al valzer delle panchine in Serie A.

Ma chi nella Juve deciderà il prossimo allenatore? E cosa sarà di Tudor? Giuntoli ha detto che c'è la volontà di andare avanti insieme, che un confronto ci sarà dopo il Mondiale per Club, ma son parole che oggi restano tali. E del resto senza quarto posto anche la figura di Giuntoli verrebbe messa sotto esame. Conte alla Juventus è una pista da seguire e per questo motivo De Laurentiis ha già sondato il terreno con Massimiliano Allegri, tecnico che nelle scorse settimane è stato contattato anche dal Milan.