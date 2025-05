Cittadella in C, il dg Marchetti che rifiutò il Napoli: "Scelte sbagliate, è il momento più brutto"

vedi letture

il Cittadella ieri è retrocesso in Serie C, battuto a domicilio dalla Salernitana che ha conquistato quantomeno i playout. Cercato dal Napoli due estati fa, con la rivelazione di aver rifiutato la proposta di De Laurentiis come direttore sportivo, il dg del Cittadella, Stefano Marchetti, ieri in sala stampa s'è assunto le responsabilità per il risultato, come riportano i colleghi di Salernonotizie:

“È il momento più brutto della mia carriera da dirigente. Sto male, faccio fatica ad accettare questo risultato. Provo tanta amarezza e tanto dispiacere: volevamo regalare la salvezza ai nostri tifosi. È stata un’annata iniziata male e finita peggio. Se il Cittadella avesse fatto il Cittadella, si sarebbe salvato. Bastava poco. Era un campionato più semplice rispetto ad altri anni. Ho fatto delle scelte e alcune sono state sbagliate. Allenatori, giocatori, collaboratori: li ho scelti io. I numeri sono inesorabili e ci condannano. È giusto retrocedere, ci sono mancati i leader nei momenti decisivi.”