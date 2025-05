Assalto a Gutierrez, ma c'è grande distanza con il Girona: cifre e dettagli

A tre giornate dalla fine della Serie A, il Napoli è già proiettato verso il futuro e muove i primi passi concreti sul mercato. Non solo Kevin De Bruyne per la mediana e Jonathan David in attacco: il club azzurro lavora anche per rinforzare la corsia sinistra, dove il nome che torna in auge è quello di Miguel Gutierrez Ortega, talento classe 2001 attualmente in forza al Girona.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la dirigenza partenopea ha avviato i contatti con gli agenti del calciatore spagnolo e con il club catalano, ma al momento resta una distanza significativa tra domanda e offerta. Il Girona valuta il cartellino del laterale circa 30 milioni di euro, mentre la proposta iniziale del Napoli si aggira attorno alla metà.

Ciononostante, i dialoghi restano vivi e l’interesse è concreto: Gutierrez è reduce da una stagione da protagonista in Liga, con 36 presenze, 2 gol e 6 assist, spesso impiegato come esterno a tutta fascia a sinistra nel 3-4-2-1 di Michel. Profilo giovane ma già esperto, rappresenta una pedina ideale per il possibile scacchiere tattico di Antonio Conte.