Ultim'ora Mazzocchi può partire: è arrivata un'offerta da una neopromosssa

Pasquale Mazzocchi è tra i possibili calciatori in uscita dal Napoli. Dopo 18 mesi e uno Scudetto conquistato nella propria terra, il numero 30 azzurro potrebbe partire alla ricerca di maggiore minutaggio, anche perché nella sua posizione dovrebbe arrivare presto il giovane spagnolo Juanlu Sanchez. Oltre le già note Pisa e Cagliari, un'altra squadra di Serie A si è interessata a Mazzocchi.

Si tratta del Sassuolo neopromosso che, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, avrebbe anche presentato un'offerta al Napoli: la proposta prevede la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Gli azzurri in risposta hanno aperto alla cessione a titolo temporaneo, ma preferirebbero un prestito con obbligo condizionato in base al numero di presenze, mentre i neroverdi spingono per l'obbligo solo in caso di permanenza in Serie A. Nelle prossime settimane si capirà meglio l'evolversi della situazione di Pasquale Mazzocchi.