Lucca-Napoli, da Udine: "Incontro in settimana, ecco a che cifra si può chiudere..."

Monica Tosolini, giornalista di TeleFriuli e Udineseblog, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: "In settimana ci sarà sicuramente un incontro, ma ad incontrare il Napoli sarà Nani: il braccio destro di Gino Pozzo che, di fatto, decide le trattative. L’Udinese, visto che il Pisa ha un 10% sulla futura rivendita del giocatore, vuole 35 milioni per Lucca. Secondo me, quindi, si potrebbe chiudere verso i 30 milioni di euro. Bisognerà capire se il Napoli voglia arrivare a tale cifra. Anche se la priorità è Nunez. Da Udine c’è la sensazione che il Napoli sia sicuramente in pole position per Lucca, ma si cerca di capire la convinzione dello stesso Napoli.

Lucca andrà via da Udine e, almeno per il momento, l’ipotesi più probabile è lo stesso Napoli. Su Lucca ci sono altre squadre: Atletico Madrid, Atalanta (a gennaio), Milan e Roma (Ranieri e Gasperini ammirano molto Lucca). Tuttavia, è stato solo il Napoli a muoversi concretamente. Cambio di proprietà? Sembrava più imminente il passaggio di proprietà, ma ora c’è stata una frenata. Probabilmente, i Pozzo vogliono conservare delle quote. Più passa il tempo e più la cosa può andare scemando. Le parti sono distanti. Se va via Lucca, ovviamente, ci vuole un altro attaccante. Obiettivo dell’anno prossimo? Si vuole centrare il decimo posto: la parte sinistra della classifica, per poi cercare di tornare in Europa. Meret è un grandissimo portiere ed una grandissima persona: lui è molto serio”.