Bologna, Sartori: "Ci sono richieste da grandi club, ma difficile sostituirli perché mercato caro"

Sam Beukema e Dan Ndoye sono due obiettivi di mercato del Napoli: entrambi i calciatori hanno aperto al trasferimento in azzurro, ma la doppia operazione è in salita a causa delle richieste molte elevate del Bologna. Il direttore tecnico felsineo Giovanni Sartori, ha parlato proprio del calciomercato dei rossoblu ai microfoni di Rete 7. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TuttoBolognaWeb:

"Tutti i mercati sono difficili, con difficoltà diverse. Ci sono tanti problemi nella campagna acquisti tra chi vorresti tenere e magari vuole andare oppure chi vorresti dare via e invece vuole rimanere. Quest'anno ci sono grandi richieste dai grandi club per i nostri giocatori e la difficoltà è sostituire eventuali partenti perché il mercato è abbastanza costoso. Offerte choc non ne sono arrivate, infatti le abbiamo rifiutate. Resteremo così? Non lo posso dire, dobbiamo valutare fino al 10 luglio la clausola di Lucumì. Se arriva l'offerta giusta, come è arrivata per Calafiori, il Bologna è giusto che venda. Dovremo poi essere bravi a sostituire i partenti. L'Atalanta ha costruito le proprie fortuni cone le cessioni. Lo scopo era vendere per rinforzarsi".