Ds Guidonia: "Tutto vero, stiamo parlando col Napoli di due ragazzi molto bravi"

vedi letture

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, direttore sportivo del Guidonia ed ex, fra le tante, di Roma ed Empoli. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Direttore, in questo momento è al Guidonia. State preparando una stagione in Lega Pro. Siete già impegnati anche sul fronte del calciomercato: qual è l’obiettivo per la vostra squadra? “Stabilità. Vogliamo evitare l’andamento da ascensore che ha caratterizzato gli ultimi anni. La società è alla ricerca di continuità, per poi iniziare una programmazione a lungo termine. Siamo considerati la terza squadra di Roma, abbiamo un proprietario che ci sostiene e che fa le cose per gradi. Ora stiamo investendo molto nelle infrastrutture: lo stadio, per esempio, è quasi tutto rifatto. La crescita passa da lì, da un progetto basato su solidità e piccoli passi. Poi il futuro vedremo dove ci porterà.”

È vero che siete su qualche giovane calciatore del Napoli? “Sì, confesso che stiamo parlando con il Napoli per un paio di ragazzi molto bravi. Hanno però bisogno di fare esperienza, di farsi le ossa. In prospettiva potrebbero anche essere utili al Napoli stesso. Noi siamo una realtà che permette ai giovani di crescere attraverso il lavoro quotidiano e l’esperienza sul campo. Mi piace l’idea di collaborare con una società prestigiosa come il Napoli, che ha tanti calciatori interessanti.”