Assalto a Nunez! Tuttosport: offerta aumentata ma resta la distanza, le cifre

La prima scelta del Napoli per il ruolo di centravanti è senza dubbio Darwin Nunez. Il club azzurro è alla ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo nella sua zona centrale, una punta da affiancare a Romelu Lukaku. E l'uruguaiano del Liverpool è in cima alla lista. Ma a che punto siamo nell'affare? Secondo quanto riferito da Tuttosport, la società partenopea prosegue nel suo assalto con un'offerta migliorata. Ecco quanto si legge sull'edizione odierna del quotidiano piemontese:

"Solo a cessione avvenuta, gli azzurri potranno concentrare le loro attenzioni su di un nuovo centravanti. In cima alla lista del ds Manna figura Darwin Nunez del Liverpool. L'attaccante uruguaiano, con il quale il Napoli ha già un accordo verbale riguardo ai dettagli contrattuali, spinge per il trasferimento in azzurro. Il presidente De Laurentiis ha anche alzato l'offerta fino a 52 milioni più bonus, ma i Reds - al momento - non sembrano intenzionati ad abbassare la prima richiesta di 65 milioni. L’alternativa resta Lorenzo Lucca dell’Udinese, ma anche in questo caso esiste una notevole distanza tra i 40 milioni richiesti dal patron Pozzo e i 30 offerti dai partenopei".