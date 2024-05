Atalanta, Percassi non smentisce l'addio di Gasperini: "Ci confronteremo a fine stagione"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato del futuro di Gasperini - tecnico che tanto piace a De Laurentiis - a Sky Sport 24

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato del futuro di Gasperini - tecnico che tanto piace a De Laurentiis - a Sky Sport 24: "Gasperini? Si sta parlando tanto del suo futuro, ma noi siamo concentrati su quello che ci aspetta nelle prossime giornate.

Con il mister abbiamo un dialogo aperto quotidiano consolidato da otto anni. Sappiamo benissimo che come sempre ci confronteremo con grande sintonia, non siamo preoccupati, ci conosciamo dopo tanti anni insieme. Avremo modo di confrontarci con serenità come nostra abitudine".