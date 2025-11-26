Giovane nel mirino di Napoli e Inter: la valutazione dell'Hellas è già choc

Giovane nel mirino di Napoli e Inter: la valutazione dell'Hellas è già chocTuttoNapoli.net
Oggi alle 16:10Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Potrebbe essere Giovane il futuro dell'attacco dell'Inter? ESPN di oggi parla di contatti avviati con l'entourage dell'attaccante in forza dalla scorsa estate all'Hellas Verona. I costi dell'operazione si aggirerebbero intorno ai 20-30 milioni con l'Hellas che si prepara all'ennesima clamorosa plusvalenza firmata Sogliano.

Circa una settimana fa sarebbero partiti i primi colloqui fra le parti su espressa richiesta di Cristian Chivu rimasto colpito dalla prestazione offerta nella sfida del Bentegodi. La dirigenza nerazzurra spinge per concludere l'operazione in tempi brevi, per bruciare la concorrenza di Milan, Napoli e Villarreal.