Rinnovo Rrahmani, ci siamo quasi: l'idea del club per blindarlo

Amir Rrahmani sta per rinnovare con il Napoli. Ormai ci siamo, o quasi, per il prolungamento di contratto del centrale ex Verona. Anche se mancano ancora alcuni passaggi e oggi la priorità è il campo. Ne scrive con tutti i dettagli il quotidiano Repubblica oggi in edicola.

"I numeri, dunque, confermano il valore assoluto di Rrahmani per il quale c’è sempre l’ipotesi del rinnovo del contratto: quello attuale scade nel 2027 con opzione fino al 2028. L’idea è prolungare di un’altra stagione e le parti ne parleranno a breve".