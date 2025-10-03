Atubolu-Napoli, contatto in estate: il retroscena sul portiere del Friburgo

vedi letture

Noah Atubolu è stato uno dei nomi caldi dell’ultima estate per il mercato dei portieri in Serie A. Il giovane estremo difensore classe 2002 del Friburgo - riferisce TMW - era finito nel mirino di due grandi club italiani: Milan e Napoli. I rossoneri lo avevano seguito con particolare attenzione nelle settimane in cui il futuro di Mike Maignan appariva in bilico, corteggiato con insistenza dal Chelsea.

Il portiere della Germania Under 21 era stato valutato seriamente come possibile erede tra i pali. Anche il Napoli aveva messo gli occhi su di lui: con il futuro di Alex Meret ancora da definire, e prima di virare su Vanja Milinković-Savić, c’era stato un contatto concreto con l'entourage del portiere tedesco. Alla fine, però, Atubolu ha scelto di restare al Friburgo, difendendo ancora una volta i pali del club di Bundesliga.