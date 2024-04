Auriemma: "Non verrà nessuno tra Conte, Gasp e Pioli. Perché non Sarri?"

Nel corso di Pressing su Mediaset, il giornalista Raffaele Auriemma è stato interrogato sui rumors sulla panchina

Nel corso di Pressing su Mediaset, il giornalista Raffaele Auriemma è stato interrogato sui rumors sulla panchina: "Pioli? Certo che lo vorremmo. Se vediamo tutto il curriculum di Pioli ha sempre fatto bene, ovunque è andato. Secondo me però non verrà nessuno dei tre tra Pioli, Conte e Gasperini. Con Conte si partirebbe per vincere, ma Maurizio Sarri veramente lo vogliamo considerare uno da buttare via? Per me potrebbe iniziare un lavoro importante. Criticato da ADL? Il presidente da un lato ti critica e dall'altro ti fa firmare, non sarebbe la prima volta, è fatto così".