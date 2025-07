Ufficiale Avellino, arriva dal Napoli l'azzurrino Marchisano: la formula dell'operazione

L'esterno Matteo Marchisano lascia il Napoli per approdare a titolo definitvo all'Avellino. E' stato lo stesso club irpino ad annunciare l'arrivo del classe 2004 attraverso un comunicato ufficiale. "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla S.S.C. Napoli, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Marchisano.

Nato a Massa di Somma (NA) il 6 ottobre 2004 il difensore ha firmato con il club un contratto biennale con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione sportiva in favore del club. Cresciuto nelle giovanili del Napoli è reduce da due stagioni in serie C con le maglie di Pro Sesto, Potenza e Cavese nelle quali ha messo a referto 21 presenze. Benvenuto in Irpinia Matteo!".