Bagarre per Garnacho, in estate può lasciare lo United: spuntano tre big europee

Secondo quanto riportato da TEAMtalk, Alejandro Garnacho è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, pronto a farsi avanti nel caso in cui il Manchester United decidesse di cedere l’esterno argentino in estate. Il club spagnolo non è però l’unico interessato: anche alcune squadre della Premier League e della Bundesliga stanno seguendo da vicino la situazione del classe 2004, vicino al Napoli a gennaio.

Il Manchester United si prepara a un’estate caldissima sul mercato. Con un budget limitato, la società sarà costretta a vendere prima di poter investire, e anche alcuni nomi importanti potrebbero lasciare Old Trafford. Garnacho, nonostante il suo potenziale e l’impatto in prima squadra, non è considerato incedibile. L’Atletico Madrid aveva già valutato un possibile affondo a gennaio, senza però concretizzare l’operazione. Ora resta in prima fila, anche perché il giocatore gradirebbe un ritorno nella Liga, con il sogno dichiarato — già emerso in passato — di vestire un giorno la maglia del Real Madrid.

Nel frattempo, anche il Bayer Leverkusen si è aggiunto alla corsa, avviando i contatti con l’entourage del giocatore. I tedeschi vedono in lui un talento giovane e ancora in grande fase di crescita, perfettamente in linea con la loro politica sportiva. Le richieste d’ingaggio del giocatore, però, potrebbero rappresentare un ostacolo per alcune pretendenti, in particolare per il Chelsea, che non intende offrire stipendi troppo alti ai giovani.