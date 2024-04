Bargiggia: "Fino a ieri Conte non aveva ancora detto sì al Napoli. Ecco la deadline di ADL"

Il giornalista esperto di mercato Paolo Bargiggia è intervenuto in diretta su TvPlay.

TuttoNapoli.net

Il giornalista esperto di mercato Paolo Bargiggia è intervenuto in diretta su TvPlay: “Il futuro di Conte al Napoli? Non escludo un inserimento del Milan ma lo vedo marginale: il futuro di Pioli è ancora incerto. Su Conte però vedo una fuga in avanti, nel senso che non ha ancora sciolto le riserve sugli azzurri. So con certezza che l’unico ad aver detto sì al presidente De Laurentiis è Vincenzo Italiano. Fino a ieri Conte non aveva ancora detto sì al Napoli. De Laurentiis aspetterà fino ai primi di giugno poi prenderà una decisione definitiva“.