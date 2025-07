Beukema al Napoli, trattativa agli sgoccioli: le cifre dell’affare

Prosegue a ritmo serrato il mercato del Napoli, con la dirigenza azzurra impegnata su più fronti per consegnare ad Antonio Conte una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Tra le operazioni più avanzate c’è quella per Sam Beukema, difensore olandese del Bologna. Ieri il Napoli ha presentato un’offerta definitiva da 30 milioni di euro più 2 di bonus, che il club emiliano è pronto ad accettare.

Le parti - riferisce la redazione di Sky Sport - stanno limando gli ultimi dettagli legati ai bonus e alle modalità di pagamento, ma l’intesa è ormai vicinissima e la chiusura dell’affare potrebbe arrivare a breve. Beukema ha già espresso il suo totale gradimento per la destinazione: è entusiasta dell'idea di giocare la Champions League e di indossare la maglia azzurra, attende solo il via libera per iniziare la nuova avventura a Napoli.