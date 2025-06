Il Napoli ha l'accordo con Milinkovic-Savic: ecco la cifra dell'ingaggio

Il Napoli ha messo nel mirino il portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe stata trovata un'intesa tra il suo entourage e il club partenopeo. L'accordo prevede un contratto quadriennale con un compenso di 1,7 milioni di euro netti a stagione.

