Napoli su Beukema, ma il Bologna non vuole cedere proprio lui: svelato il motivo

Il Napoli guarda in casa Bologna per rinforzare le fasce d'attacco e la difesa. Oltre a Dan Ndoye, piace tanto anche Sam Beukema, considerato il rinforzo perfetto da affiancare alla batteria di centrali. Ma il club felsineo non vorrebbe cedere l'olandese. A scriverlo è l'edizione odierna de La Repubblica:

"Al Napoli piace molto anche Sam Beukema come rinforzo per la difesa, ma il Bologna sta provando a trattenere il centrale olandese per un motivo molto semplice: Lucumì è a rischio partenza perché ha una clausola rescissoria valida fino al 15 agosto e il Bologna non vuole poi ritrovarsi senza difesa alla vigilia di un’annata così importante".