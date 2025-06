Ambrosino, dopo la gemma in Nazionale il futuro: ha scelto un club di A

vedi letture

Il Cagliari è sempre avanti per Giuseppe Ambrosino del Napoli: il calciatore ha dato l’ok alla destinazione. Lo scrive Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky esperto di mercato, che ha parlato del futuro dell'attaccante del Napoli Giuseppe Ambrosino sul proprio sito ufficiale: "Il Cagliari e gli azzurri che stanno discutendo per la formula e le condizioni del prestito del calciatore. Tra i club, comunque, ci sono tutti i presupposti per fare questa operazione.

L’attaccante ritroverebbe anche Guido Angelozzi, che sarà il DS dei rossoblù, con cui ha condiviso quest’ultima stagione a Frosinone. Ambrosino che, tra le altre cose, si è anche messo in mostra nella gara tra l’Italia U21 e la Germania U21 segnando un gol bellissimo su punizione".