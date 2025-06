Confermato incontro Napoli-Bologna: Manna ha i sì di Ndoye e Beukema

Giornata importante per la trattativa che riguarda il Napoli ed il Bologna per Dan Ndoye e Sam Beukema. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Marco Giordano, giornalista di Radio Crc: "Confermato l'incontro tra Napoli e Bologna: si svolgerà a pranzo tra i due club. Il Napoli si presenterà con il forte desiderio (con accordi da limare ma già ben impostati in entrambi i casi) di Ndoye ma anche di Beukema di vestire la maglia azzurra.

La valutazione di Sam Beukema è tra i 25 ed i 30 milioni. Quella di Ndoye è vicina ai 40, valutazione alla quale va sottratta il valore del cartellino di Alessandro Zanoli" scrive su Instagram.