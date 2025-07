Ultim'ora Beukema-Napoli, si attende l’ultimo via libera per fare le visite

Tra poche ore prenderà ufficialmente il via la nuova avventura azzurra di Sam Beukema. Il difensore olandese è pronto a lasciare il Bologna per vestire la maglia del Napoli, che lo ha individuato come rinforzo per il reparto arretrato.

In queste ore - riferisce Sky Sport - le parti stanno definendo gli ultimi dettagli legati alle commissioni e alle modalità di pagamento dell’operazione. Il giocatore è in attesa del via libera per partire, con le visite mediche fissate per domani, mercoledì 16 luglio, a Roma. E’ solo questione di tempo prima che Beukema possa iniziare la sua esperienza in azzurro.