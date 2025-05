Bomba dall'Inghilterra: "Grealish nel mirino del Napoli! E' il sogno di Conte"

Dopo la bomba lanciata da Sky, un'altra clamorosa notizia di mercato arriva direttamente dall'Inghilterra. Secondo le indiscrezione del Sun, anche un altro campione del Manchester City sarebbe finito nei radar del Napoli, si tratta dell'ala inglese Jack Grealish.

"Jack Grealish è nel mirino del Napoli per una sorprendente mossa a cifre esorbitanti, con il tecnico Antonio Conte desideroso di renderlo il suo acquisto estivo di punta. L'ala del Manchester City ha faticato a trovare spazio in questa stagione, partendo titolare solo in sette partite di Premier League, ed è aperto a lasciare il club. Mentre squadre nazionali come Tottenham, Manchester United e Aston Villa sono interessate, Grealish preferisce un trasferimento all'estero, offrendo al Napoli un chiaro vantaggio.

II City è riluttante a cederlo a un rivale della Premier League, soprattutto dopo averlo pagato 100 milioni di sterline nel 2021. Anche i giganti europei Borussia Dortmund e Milan sono in lizza, insieme a club in Arabia Saudita e MLS. Tuttavia, Grealish vuole rimanere ai vertici almeno per un'altra stagione per aumentare le sue possibilità di arrivare in Inghilterra ai Mondiali del 2026".