Budget da 200mln per il mercato: da Lookman a De Bruyne, si sogna in grande

Il Mattino di oggi parla di un Napoli attivissimo sul mercato: l'Atalanta chiede 50 milioni per Ademola Lookman ma un tentativo verrà fatto ugualmente. Manna ha infatti 200 milioni da spendere per rendere il Napoli competitivo anche in Champions e spinge per avere il prima possibile una risposta da Kevin de Bruyne.

La casa a Posillipo non c’entra nulla, serve un accordo con il belga sulla base di una richiesta della stella del Manchester City di circa 10 milioni di euro. Con i campionati ormai verso la fine, la trattative entrerà nel vivo. Certo, De Bruyne è un sogno, ma De Laurentiis non intende superare certe soglie legate al suo budget. Ma il centrocampista ha promesso una risposta.

Intanto avanti tutta con un altro svincolato: Jonathan David, in forza al Lilla. Anche lui è a parametro zero: la questione non è il suo stipendio (5 milioni per 4 anni) ma il solito bonus alla firma che chiedono intermediari e agenti.