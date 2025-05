Napoli-David, Tmw: il colpo si avvicina! Intesa raggiunta, ora serve stesura contratti

vedi letture

Il Napoli e Jonathan David hanno raggiunto un accordo di massima, ma ora c'è da arrivare alla stesura dei contratti. C'è da chiudere un affare che non può considerarsi al sicuro finché non ci saranno le firme anche perché parallelamente altri club stanno trattando l'acquisto di David come Juve e Inter. Lo scrive Tmw che ricorda anche i dettagli della richiesta contrattuale:

"E allora già da qualche giorno è partito l'assalto a Jonathan David. E' ufficialmente partito da quando il procuratore del calciatore canadese nel giorno di Genoa-Napoli è sbarcato in città proprio per confrontarsi con il direttore sportivo Manna e il presidente De Laurentiis. In quella occasione il calciatore classe 2000 tramite il suo entourage ha fatto presenti le sue richieste: sei milioni netti a stagione, più bonus alla firma e commissioni. Richieste importanti ma non impossibili anche perché parliamo di un calciatore di 24 anni. Di un investimento più che di una spesa per un centravanti che in questa stagione - l'ultima con la casacca del Lille - ha collezionato 25 presenze e dodici assist".