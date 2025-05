Milinkovic-Savic-Napoli, da Torino: l'interesse c'è e il portiere andrà via

vedi letture

Secondo La Stampa, Vanja Milinkovic-Savic è ormai pronto a lasciare il Torino: il portiere serbo si è confermato su alti livelli anche in una gara non eccezionale per i granata e sembrano maturi i tempi per un suo addio alla squadra di Vanoli. Falcone è uno dei portieri seguiti in caso di addio del gigante serbo, ma non l’unico visto che piacciono anche, tra gli altri, Caprile del Cagliari e Fofana dell’Angers.

Secondo il quotidiano torinese, Milinkovic-Savic quest’anno ha fatto quello step che invece non è riuscito al collettivo. Ha messo in mostra tutto il suo potenziale e anche a Lecce ha limitato i danni. Quale sarà il futuro del serbo? Lo seguono in tanti, dal Napoli alla Roma, fino al Manchester United (dove Vanja cominciò da ragazzino, senza venir mai tesserato per problemi di visto), il suo futuro dopo tanti anni è sempre più lontano da Torino.