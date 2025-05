De Bruyne-Napoli, Romano confema: "Interesse c'è, ecco la data per avanzare..."

Il Napoli è a pochi giorni dalla partita più importante dell'anno: il match contro il Cagliari che potrebbe regalare lo scudetto. Intanto però in queste settimane gli azzurri hanno iniziato a muoversi anche sul fronte del calciomercato, sapendo quanto sia importante pianificare per tempo la stagione successiva. Per il centrocampo il nome di Kevin De Bruyne suscita molto interesse, come riferisce l'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

“De Bruyne dirà addio al Manchester City a fine stagione: ha una proposta economica importante dai Chicago Fire e anche il Napoli è interessato.

Non ci sono stati contatti con il Liverpool, i Reds non sono nella corsa per il centrocampista belga. Dalla settimana prossima le trattative per Kevin De Bruyne inizieranno a essere concrete, dovrà prendere una decisione insieme ai suoi agenti e alla sua famiglia. Ciò che è certo è che stiamo entrando nella fase in cui Se Bruyne deciderà il suo prossimo club dopo il Manchester City”.