Cagliari, niente Maleh: tutto su Gaetano (e le parti non sono distanti)

Come ormai noto, il Napoli che ha deciso di lasciar partire Gianluca Gaetano, considerato dal tecnico dei partenopei Antonio Conte tra i cedibili. La società, però, è disposta a cederlo solo di fronte a una lauta offerta (si parla di circa otto milioni più bonus), ma per il momento l'unica arrivata - che non ha soddisfatto per ora i parametri di Aurelio De Laurentiis - è quella del Cagliari; che non ha però mollato la presa. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il club sardo sta lavorando per trovare la quadra economica e formalizzare l'accordo di massima tra le parti, individuando una formula giusta che accontenti le società e ovviamente il calciatore, nel rispetto però dei parametri economici. A ogni modo, le parti non sono distanti.

E il versatile classe 2000 sarebbe il rinforzo ideale per chiudere poi il reparto di centrocampo, decisamente nutrito e a ora senza possibilità di nuovi innesti; va da sé, quindi, che non arriverà in Sardegna Youssef Maleh, chiacchierato nelle ultime ore ma mai sondato dal Cagliari che appunto ha nel mirino Gaetano.