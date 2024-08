Cajuste-Ipswich, svolta nella formula: obbligo di riscatto in caso di salvezza!

Importante novità sulla formula del passaggio all'Ipswich Town di Jens Cajuste. A svelarlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che scrive così su X raccontando che, a differenza di ciò che si raccontava inizialmente, l'operazione non s'è conclusa in prestito con riscatto condizionato ed uno dei termini sarà la permanenza in Premier League: "Un dettaglio esclusivo sul passaggio di Jens Cajuste dal Napoli all'Ipswich Town. La clausola di opzione di acquisto dopo il prestito iniziale diventerà obbligatoria nel caso in cui l'Ipswich non retroceda in questa stagione".

🚜 One more exclusive detail on Jens Cajuste’s move to Ipswich Town from Napoli.



Understand buy option clause after initial loan will become mandatory in case #ITFC are not relegated this season.



Cajuste, set for medical today. Salary also covered by Ipswich. pic.twitter.com/mWUQd052p1