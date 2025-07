Calhanoglu, primi contatti Galatasaray-Inter: c’è apertura, ma tutto dipende da Osimhen

vedi letture

Sono stati avviati i primi contatti tra Galatasaray e Inter per Hakan Calhanoglu. Il club turco ha chiesto informazioni sul centrocampista e manifestato un primo interesse formale. Da parte sua, l’Inter ha aperto alla possibilità di un trasferimento, ma solo alle proprie condizioni. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di SportMediaset, la prima offerta presentata dal Galatasaray si aggira sui 17 milioni di euro, ritenuti insufficienti dalla dirigenza nerazzurra, che però non ha chiuso le porte alla trattativa. Il possibile ritorno in patria di Calhanoglu, spinto anche dal desiderio del padre di vederlo con la maglia del Galatasaray, resta complesso e subordinato a diversi fattori. Uno su tutti è il futuro di Victor Osimhen.

Il club di Istanbul sogna infatti il grande colpo con l’attaccante nigeriano e sta lavorando a un’offerta monstre: 75 milioni di euro al Napoli, più un ingaggio da circa 20 milioni netti a stagione per il giocatore. Tuttavia, la concorrenza per Osimhen è agguerrita. L’Al Hilal è pronto a offrire uno stipendio quasi doppio, mentre la Juventus potrebbe rappresentare la soluzione tecnica più interessante qualora Vlahovic dovesse partire. Fino a quando il futuro di Osimhen non sarà chiarito, il Galatasaray non potrà aumentare la propria offerta per Calhanoglu. In termini economici, il club non ha infatti la forza per sostenere entrambe le operazioni: solo i costi dei cartellini supererebbero i 100 milioni di euro.