Cambia il centrocampo del Napoli: a un passo due colpi in entrata e due uscite

C'è un grande via vai nel centrocampo del Napoli in vista della prossima stagione. Con due perni titolari nella mediana di Antonio Conte, ovvero André Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka, cambiano i 'backup', ovvero le alternative per la mediana del nuovo allenatore del club di Aurelio De Laurentiis. Su Gianluca Gaetano il Parma è in pressing, il giocatore preferirebbe però il Cagliari ma serve l'intesa tra società. La sorpresa è l'addio di Jens Cajuste: l'ex giocatore del Reims è a un passo dal Brentford. Prestito con diritto di riscatto, affare totale da 12 milioni di euro, lo svedese è pronto a salutare la Serie A.

Arriva Brescianini

Ci siamo per il centrocampista azzurro: il ds Giovanni Manna ha fatto ulteriori passi in avanti col Frosinone per Marco Brescianini: per il cartellino del centrocampista scuola Milan gli azzurri hanno messo sul piatto 10 milioni di euro, cifra molto vicina ai 12 richiesti dai ciociari. Il giocatore, invece, aveva già dato il proprio ok ad un contratto quinquennale da 1,2 milioni di euro netti a stagione. La fumata bianca è dietro l'angolo.

Dettagli per Gilmour

Il Brighton chiedeva 20 milioni di euro per il centrocampista Billy Gilmour, la richiesta è scesa a 15 e a 12 più 3 di bonus si può chiudere. Non solo: sugli esterni si avvicina David Neres, esterno classe '97 del Benfica valutato dai lusitani 25 milioni di euro.